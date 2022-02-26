Москва, , 20:17 — REGNUM Выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU российские биатлонисты не будут. Об этом 26 февраля сообщается в заявлении Союза биатлонистов России (СБР).

Биатлон Vermont National Guard

«СБР считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких положений и правил IBU российская сторона не нарушала.

«Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU», — говорится в сообщении.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением о том, что российские и белорусские биатлонисты смогут выступить в нейтральном статусе в оставшейся части сезона.