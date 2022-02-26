Манчестер, Великобритания, 26 февраля 2022, 20:08 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 не смог обыграть «Уотфорд». Основное время встречи, проходившей в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилось со счетом 0:0.
Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/ «Уотфорд»)
Удары 22/10
Удары в створ 3/2
Владение 67%/33%
Угловые 4/3
Нарушения 2/7
Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Варан, Линделеф, Ван-Биссака, Теллеш (Шоу, 74'), Погба, Матич (Рэшфорд, 74'), Фред (Санчо, 62'), Фернандеш, Эланга, Роналду.
Главный тренер: Ральф Рангник.
«Уотфорд»: Фостер, Нгакия (Кабаселе, 63'), Камара, Кэткарт, Самир, Луза, Клеверли (Куцка, 80'), Сиссоко, Кинг (Сема, 63'), Сарр, Деннис.
Главный тренер: Рой Ходжсон.
«Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и временно остался на четвертое позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» с девятнадцатью очками занимает девятнадцатое место.