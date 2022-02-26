Манчестер, Великобритания, 26 февраля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 не смог обыграть «Уотфорд». Основное время встречи, проходившей в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилось со счетом 0:0.

«Манчестер Юнайтед»

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/ «Уотфорд»)

Удары 22/10

Удары в створ 3/2

Владение 67%/33%

Угловые 4/3

Нарушения 2/7

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Варан, Линделеф, Ван-Биссака, Теллеш (Шоу, 74'), Погба, Матич (Рэшфорд, 74'), Фред (Санчо, 62'), Фернандеш, Эланга, Роналду.

Главный тренер: Ральф Рангник.

«Уотфорд»: Фостер, Нгакия (Кабаселе, 63'), Камара, Кэткарт, Самир, Луза, Клеверли (Куцка, 80'), Сиссоко, Кинг (Сема, 63'), Сарр, Деннис.

Главный тренер: Рой Ходжсон.

«Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков и временно остался на четвертое позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» с девятнадцатью очками занимает девятнадцатое место.