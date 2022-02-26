26 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

В Сети обсудили письмо российских деятелей культуры с просьбой к противоборствующим сторонам в конфликте на Украине прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Тимур Кондратьев, , 21:17 — REGNUM Письмо за подписью руководителей ведущих российских театров, а также известных деятелей российской культуры, в котором подписанты просят все стороны конфликта на Украине «остановить вооружённые действия и сесть за стол переговоров», спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 26 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Кровавый флаг Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Где вы, черти, были со своим нытьём, когда украинские нацбаты жителей Донбасса убивали?!» — спрашивает Владимир В.

Многие пользователи уличили российских деятелей культуры в страшном и неприкрытом лицемерии. Граждане указывают на то, что все эти «артисты» должны были писать подобные письма ещё в 2014 году.

«Вот это мне понравилось: «Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни». Простите за банальность. Но Донецк и Луганск — це Украина? Если да, то почему вас, работников культуры, с 2014 года по сей день не беспокоила судьба украинцев, которых убивали в жилых кварталах Донецка? Почему вы только сейчас забеспокоились?» — обращается Дмитрий А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия стремится установить мир и принуждает Украину, чтобы она прекратила войну, но украинское руководство официально объявило о продолжении боевых действий.

«Вы кого к миру призываете? Россия дала Зеленскому время на то, чтобы сложить оружие. Зеленский сам (САМ!) отказался. Украина хочет войны! Очнитесь, вы, деятели, блин, культуры!» — пишет Юрий Н.

Украина хочет войны Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия сделала всё от себя возможное, чтобы ситуация завершилась миром. Зеленский всё равно настаивает на войне. Он сам это сказал. Его никто за язык не тянул. Так почему российская армия должна отступить? Что происходит с Министерством культуры? Почему там так много бандеровцев?» — задаётся вопросом Leo K.

Часть людей полагает, что когда грохочут пушки, мнение подобных деятелей культуры учитывать ни в коем случае нельзя.

«Кто их спрашивал вообще? Что они понимают в военном деле и политике?» — удивляется Михаил А.

«Никогда нельзя обсуждать общественные проблемы и явления с художниками. Всегда наткнёшься на сентиментальное «Жизнь всегда священна» и всё такое», — отмечает Виталий В.

Ряд пользователей указывает на то, что данных культурных деятелей по поводу необходимости военной спецоперации никто не спрашивал, ведь у них нет на то никаких полномочий.

«Зачем? Они реально думают, что их особое мнение (работников культуры) повлияет на какие-либо решения? Или у работников культуры, может, привилегии какие есть, и их мнение важнее, чем мнение остальных? Может быть, мы проведём референдум и спросим народ России о том, что он на самом думает о спецоперации российских войск, а также об этих самых деятелях культуры?» — предлагает Дмитрий А.

Эдгар Дега. Перед выступлением. 1898

Отдельные комментаторы отметили забавный факт, что после последних заявлений президента Украины о необходимости продолжения войны, данное письмо российских деятелей культуры должно было быть написано на украинском языке.

«Путин организовал спецоперацию по принуждению Украины к миру. Российские деятели культуры призывают войска РФ немедленно прекратить принуждение Украины к миру. Российские деятели Украины, по сути, призывают к войне», — считает Геннадий Р.

Нашлись и те, кто считают, что мир — единственный правильный исход противостояния на Украине. Поэтому граждане призывают украинские власти как можно быстрее сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.

«Любители украинушки, вы хоть теперь-то поумнели? Зеленский отказался от переговоров о мире. Напоминаю, войну (и последующую аннексию огромных территорий Украины) может остановить предложение Путину следующих мирных мер (Минск-3). При этом в них нет ничего ужасного, а многие из них вся классическая либеральная теория вообще поддерживает. Итак. Нейтральный статус Украины. Признание ЛНР и ДНР (в границах областей) и республики Крым как субъекта РФ. Федерализация Украины. Русский язык обретает статус полноправного государственного на Украине. Люди на местах, как в Швейцарии, сами формируют себе культурно-языковую политику на основе местных референдумов. Кто реально выступает за мир, тот поддержит Россию. Кто хочет войны, тот будет призывать прекратить спецоперацию», — поделился своим мнением Егор Л.

Напомним, 26 февраля журнал ТЕАТР опубликовал материал, согласно которому в редакцию издания поступило обращение за подписью руководителей ведущих российских театров, а также известных деятелей российской культуры с призывом к мирному урегулированию ситуации на Украине. В тексте письма подписанты просят все стороны конфликта «остановить вооружённые действия и сесть за стол переговоров».