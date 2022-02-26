Мёнхенгладбах, Германия, , 19:59 — REGNUM 26 февраля в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк» «Боруссия» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграла вничью с «Вольфсбургом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Стадион «Боруссия Парк» Blue-Letter

Первый мяч на шестой минуте встречи забил 23-летний форвард «волков» и сборной Дании Йонас Винд — 0:1. Через 28 минут Себастьян Борнау удвоил преимущество гостей — 0:2. В конце тайма Маркус Тюрам сократил отставание в счете, замкнув передачу Алассане Плеа — 1:2. На 70-й минуте защитник «Вольфсбурга» Максанс Лакруа получил прямую красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. Через двенадцать минут Брель Эмболо отметился забитым мячом и спас хозяев от поражения — 2:2.

Статистика матча («Боруссия"/ «Вольфсбург»)

Удары 23/6

Удары в створ 11/3

Владение 62%/38%

Угловые 7/4

Нарушения 12/14

Составы команд:

«Боруссия»: Цоммер, Бейер, Гинтер, Эльведи, Крамер (Коне, 60'), Плеа, Ляйнер (Херрман, 81'), Хофманн, Бенсебайни, Нойхаус, Тюрам (Эмболо, 77').

«Вольфсбург»: Кастельс, Борнау, Лакруа, Брукс, Вранкс (Шлагер, 58'), Крузе (Штеффен, 78'), Руссийон, Филипп (Герхардт, 46'), Баку (Мбабу, 58'), Арнольд, Винд.