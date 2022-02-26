Ханты-Мансийск, 26 февраля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре от COVID-19 излечились ещё 2907 человек. Об этом 26 февраля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выздоровели уже 153 434 пациента. А выявили с начала пандемии 190 539 заразившихся коронавирусом.

Из числа новых случаев у 28 граждан отмечена пневмония. Ещё у 1053 обнаружены симптомы ОРВИ.