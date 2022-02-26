Москва, 26 февраля 2022, 19:56 — REGNUM Россия закрывает воздушное пространство для Румынии, сообщили 26 февраля в Росавиации.
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Отмечается, что соответствующий шаг был предпринят в связи в закрытием Румынией неба для российских самолетов.
Как сообщало ИА REGNUM, воздушное пространство России закрыто для авиационных компаний Болгарии, Польши и Чехии.
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