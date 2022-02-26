Москва, 26 февраля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. 22-летний бразильский центральный защитник московского ЦСКА Бруно Фукс по итогам первого тайма матча со «Спартаком» стал лучшим игроком в составе «красно-синих» по версии портала WhoScored.

ЦСКА

За 45 минут бразильский футболист отметился двумя успешными отборами и одной обостряющей передачей. WhoScored оценил игру Фукса в 6,61 балла. Точность передач бразильца составила 87%.

В текущем сезоне Бруно Фукс принял участие в трех матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными передачами и получил одну красную карточку.

Бруно Фукс выступает аз ЦСКА с 25 августа 2020 года после перехода из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. Текущее соглашение бразильского футболиста с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2025 года.