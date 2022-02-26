Берлин, 26 февраля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Власти Германии разрешили Нидерландам отправить оружие на Украину. Об этом 26 февраля сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Бундестаг. Берлин

По данным источников, речь идет о 400 единиц противотанкового оружия, производителем которого является ФРГ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что возможное отключение России от SWIFT (система международных банковских переводов) негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах.