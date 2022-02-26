Салехард, 26 февраля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В стационарах Ямало-Ненецкого автономного округа уменьшается количество пациентов с COVID-19. Это следует из сообщений окружного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 26 февраля их было 549. Сутками ранее таких граждан насчитывалось 639, а ещё раньше — 676.

Всего в регионе выздоровели уже 95 480 ковид-пациентов. Скончались 1007.