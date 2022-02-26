Рига, , 19:32 — REGNUM Воздушное пространство для российских самолетов официально закрыла Латвия. Об этом 26 февраля сообщил ТАСС источник в одной из российских авиакомпаний.

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«Латвия закрыла воздушное пространство, соответствующий NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация) получили», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля эстонский министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что воздушное пространство Эстонии закрыто для самолетов из России.