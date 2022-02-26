Леверкузен, Германия, , 19:30 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, в Леверкузене на стадионе «БайАрена» «Байер-04» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги одержал крупную победу над «Арминией» со счетом 3:0.

Мусса Диаби Www.psg.fr

Забитыми мячами в составе «фармацевтов» отметились Лукас Аларио (30') и Мусса Диаби (57', 81'). Единственную желтую карточку на 60-й минуте получил полузащитник гостей Кунце Фабиан. На матче работала бригада арбитров во главе с Мартином Петерсеном.

Статистика матча («Байер-04"/ «Арминия»)

Удары 21/8

Удары в створ 9/3

Владение 68%/32%

Угловые 6/3

Нарушения 8/10

Составы команд:

«Байер-04»: Градецки, Та (Коссуну, 86'), Баккер (Хинкепи, 82'), Тапсоба, Фримпонг (Фосу-Менса, 76'), Диаби (Адли, 82'), Паулиньо, Арангис, Паласиос (Демирбай, 76'), Виртц, Аларио.

«Арминия»: Ортега, Рамос, Нильссон, Лаурсен, де Медина, Шопф (Крюгер, 86'), Окугава (Белло, 76'), Фабиан, Виммер (Хак, 76'), Василиадис (Кастро, 46'), Серра (Ласме, 46').

«Байер-04», одержав тринадцатую победу и набрав 44 очка, укрепился на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Арминия» с 25-ю очками осталась на четырнадцатой строчке.