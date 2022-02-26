26 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 21:18 — REGNUM Работа по приёму и распределению гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из республик Донбасса продолжается силами отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии (руководитель отдела иерей Евгений Осяк).

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сейчас это наша основная работа, так как люди попали в тяжёлую ситуацию. Много жителей Донбасса, которые, к примеру, самостоятельно сняли жильё. Мы и им передаём гуманитарную помощь, и распределяем помощь по пунктам временного размещения через социальные службы приходов. У людей, которые сняли жильё, заканчиваются средства, и им не на что купить продукты, они не имеют возможности одеться. Особое внимание уделяем семьям с маленькими детьми, которым требуются подгузники, сухие смеси. Усиливаем адресную работу, выполняем индивидуальные обращения беженцев к нам. Стараемся грамотно распределять гуманитарную помощь, чтобы всех людей обеспечить самым необходимым. Епархия продолжит помогать всем нуждающимся в помощи», — отметили в отделе.

Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Люди приносят продукты питания Александр Погожев © ИА REGNUM И концелярские товары для детей Александр Погожев © ИА REGNUM

Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

В настоящее время работает два центра помощи на улицах Орбитальная, 1 «б» и Лелюшенко, 15, куда люди могут обратиться за помощью ежедневно.

Пункт санитарной обработки вещей Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт санитарной обработки вещей Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт сбора вещей Александр Погожев © ИА REGNUM

Среди тех, кто откликнулся на призыв о сборе гуманитарной помощи, — студентка юридического факультета Южного федерального университета Ксения.

Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я узнала о сборе гуманитарной помощи из разговора со старостой группы. И решила протянуть руку помощи, приняв участие в сборе одежды и продуктов питания», — рассказала Ксения.

Неравнодушные люди приносят очень много вещей Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка вещей Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM Сортировка вещей Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка одежды Александр Погожев © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь Александр Погожев © ИА REGNUM

Центр гуманитарной помощи. г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

Виктория, пришедшая вместе с подругой на сбор пункта гуманитарной помощи, принесла тёплые вещи и продовольствие:

«Нужно помочь людям, которые нуждаются в этом. Представьте только, люди много лет жили в своих домах, у них был налажен быт, но в одночасье фактически лишились всего. Приехали с небольшими сумками. Что в них увезёшь? Надо помочь мирным жителям Донбасса».

Приём гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Центр гуманитарной помощи, г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM