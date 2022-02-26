Александр Погожев, Екатерина Булатова,
26 февраля 2022, 21:18 — REGNUM Работа по приёму и распределению гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из республик Донбасса продолжается силами отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии (руководитель отдела иерей Евгений Осяк).
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Сейчас это наша основная работа, так как люди попали в тяжёлую ситуацию. Много жителей Донбасса, которые, к примеру, самостоятельно сняли жильё. Мы и им передаём гуманитарную помощь, и распределяем помощь по пунктам временного размещения через социальные службы приходов. У людей, которые сняли жильё, заканчиваются средства, и им не на что купить продукты, они не имеют возможности одеться. Особое внимание уделяем семьям с маленькими детьми, которым требуются подгузники, сухие смеси. Усиливаем адресную работу, выполняем индивидуальные обращения беженцев к нам. Стараемся грамотно распределять гуманитарную помощь, чтобы всех людей обеспечить самым необходимым. Епархия продолжит помогать всем нуждающимся в помощи», — отметили в отделе.
Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
Люди приносят продукты питания
Александр Погожев © ИА REGNUM
И концелярские товары для детей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
В настоящее время работает два центра помощи на улицах Орбитальная, 1 «б» и Лелюшенко, 15, куда люди могут обратиться за помощью ежедневно.
Пункт санитарной обработки вещей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пункт санитарной обработки вещей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пункт сбора вещей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Среди тех, кто откликнулся на призыв о сборе гуманитарной помощи, — студентка юридического факультета Южного федерального университета Ксения.
Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Я узнала о сборе гуманитарной помощи из разговора со старостой группы. И решила протянуть руку помощи, приняв участие в сборе одежды и продуктов питания», — рассказала Ксения.
Неравнодушные люди приносят очень много вещей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сортировка вещей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сортировка одежды
Александр Погожев © ИА REGNUM
Центр гуманитарной помощи, где идет получение и сортировка гумпомощи беженцам из ЛДНР. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сортировка вещей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сортировка одежды
Александр Погожев © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Центр гуманитарной помощи. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
Виктория, пришедшая вместе с подругой на сбор пункта гуманитарной помощи, принесла тёплые вещи и продовольствие:
«Нужно помочь людям, которые нуждаются в этом. Представьте только, люди много лет жили в своих домах, у них был налажен быт, но в одночасье фактически лишились всего. Приехали с небольшими сумками. Что в них увезёшь? Надо помочь мирным жителям Донбасса».
Приём гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Помощь беженцам из Донбасса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Центр гуманитарной помощи, г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. г. Ростов-на-Дону
Александр Погожев © ИА REGNUM