Пхеньян, 26 февраля 2022, 19:07 — REGNUM К конфликту на Украине привел произвол Соединенных Штатов, заявили в министерстве иностранных дел КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России после отказа Киева от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях.
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