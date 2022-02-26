Екатеринбург, 26 февраля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. 29-летний американский нападающий Шейн Принс покинул «Автомобилист», выступающий в Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 (КХЛ). Как сообщается на официальном сайте «Автомобилиста», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Алексей Колчин ИА REGNUM Скамейка «Автомобилиста»

В текущем сезоне на счету Шейна Принса семь заброшенных шайб и десять результативных передач в 33-х матчах регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. До перехода в «Автомобилист» Принс выступал за минское «Динамо».

После 45-ти сыгранных туров КХЛ «Автомобилист», одержав восемнадцать побед и набрав 42 очка, занял восемнадцатое место в турнирной таблице досрочно завершенного чемпионата.

Ранее сообщалось, что финский футбольный клуб «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина 2021/22.