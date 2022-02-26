Рига, 26 февраля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Памятник 245-й стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении Риги, осквернили неизвестные. Об этом 26 февраля сообщил информационный портал Mixnews.

(сс) Jorge Franganillo Рига

ЧП произошло на улице Бривибас рядом с поворотом на Берги (микрорайон).

Отмечается, что неизвестные облили памятник краской, а также сбили вазы с цветами.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля неизвестные облили красной краской памятник Иосифу Сталину, недавно установленный в селе Вариани Горийского муниципалитета Грузии.