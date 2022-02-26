Хельсинки, , 18:55 — REGNUM Финский хоккейный клуб «Йокерит» отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина текущего сезона 2021/22. Об этом 26 февраля сообщили на официальном сайте клуба.

Кубок Гагарина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я определился со своей позицией касательно выступления «Йокерита» в плей-офф КХЛ еще в четверг утром. Однако, в соответствии с регламентом лиги, я должен был провести переговоры с Алексеем Морозовым. Все наши мысли сейчас с жителями Украины», — цитирует генерального менеджера «Йокерита» Ярри Курри официальный сайт хоккейного клуба.

Также сообщается, что в ближайшее время случится перепосев пар Западной конференции. По итогам досрочно завершенного сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 «Йокерит», одержав 29 побед и набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.