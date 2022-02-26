Лондон, 26 февраля 2022, 18:50 — REGNUM Неизвестные предпринимают попытки помешать нормальной работе телефонов и электронной почты посольства России в Великобритании. Об этом 26 февраля сообщили ТАСС в диппредставительстве.
Там также добавили, что у консульского отдела посольства проходят демонстрации численностью 150 — 200 человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что в связи с поступающими угрозами в адрес сотрудников посольство России обратилось к компетентным швейцарским органам с просьбой обеспечить соответствующие меры безопасности.
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