Вашингтон, 26 февраля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. 33-лентий американский нападающий Патрик Кейн, выступающий за «Чикаго Блэкхокс», в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 с «Нью-Джерси» (8:5) оформил хэт-трик.

Www.nhl.com Патрик Кейн

Таким образом, в текущем сезоне на счету Кейна шестнадцать заброшенных шайб. Нападающий стал первым американцем в истории НХЛ, который на протяжении пятнадцати сезонов забрасывает не менее пятнадцати шайб.

В текущем сезоне Патрик Кейн забросил 16 шайб и отдал 37 результативных передач. «Чикаго Блэкхокс» с девятнадцатью победами и 46-ю набранными очками занимает четырнадцатое место в турнирной таблице западной конференции.