Москва, 26 февраля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Сегодня, 26 февраля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в центральном матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Самуэль Жиго, Дантас Айртон, Наиль Умяров, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Александр Соболев, Квинси Промес.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Бруно Фукс, Марио Фернандес, Иван Обляков, Хесус Медина, Жан-Филипп Гбамен, Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль, Антон Заболотный.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Арам Петросян.

Для нового главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли этот матч станет первым официальным матчем после прихода в «Спартак».