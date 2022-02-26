26 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Николай Михальченко, , 22:00 — REGNUM В Южно-Сахалинске на льду реки Найба прошёл ежегодный фестиваль любителей зимней рыбалки «Сахалинский лёд».

Фестиваль «Сахалинский лёд» прошёл на реке Найба Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль любителей зимней рыбалки «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль ежегодно собирает сотни гостей Николай Михальченко © ИА REGNUM В этом году фестиваль собрал более 700 участников Николай Михальченко © ИА REGNUM

В соревнованиях приняло участие 178 команд из разных регионов России, в том числе из Бурятии, Владивостока, Иркутска, что в общей сложности составило 712 человек.

Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Отметки для бурения лунок Николай Михальченко © ИА REGNUM Бурение лунки Николай Михальченко © ИА REGNUM

Главное условие состязания — поймать как можно больше наваги. Победители «Сахалинского льда» получили от организаторов ценные призы, главной же наградой стал квадроцикл. Фестиваль ежегодно собирает большое число гостей и рыбаков.

Участник соревнований Николай Михальченко © ИА REGNUM Участница соревнований Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Участник соревнований Николай Михальченко © ИА REGNUM Участник соревнований Николай Михальченко © ИА REGNUM

Улов Николай Михальченко © ИА REGNUM Участница соревнований Николай Михальченко © ИА REGNUM

Лунка Николай Михальченко © ИА REGNUM

Улов Николай Михальченко © ИА REGNUM Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

«Сахалинский лёд» по праву можно ввести в ранг событийного туризма, так как мероприятие является знаковым для региона. В этом году его посетило свыше 50 туристов. Но в будущем это цифра увеличится. Также, благодаря инициативе наших туроператоров, фестиваль обрастает дополнительными активностями, что делает его интересным не только для участников соревнования, но и гостей, приехавших получить яркие эмоции от праздника», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев.

Палатка для зимней рыбалки Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Участник соревнований Николай Михальченко © ИА REGNUM Участник соревнований Николай Михальченко © ИА REGNUM

Улов Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Фестиваль «Сахалинский лёд» Николай Михальченко © ИА REGNUM

Мероприятие «Сахалинский лёд» проводится при поддержке Федерального агентства по рыболовству, правительства Сахалинской области, министерства туризма Сахалинской области, агентства по рыболовству Сахалинской области, Сахалинского регионального союза туроператоров, ассоциации рыбопромышленных предприятий региона, администрации Долинского района.

Праздничный концерт Николай Михальченко © ИА REGNUM

Памятные медали Николай Михальченко © ИА REGNUM

Участники соревнований Николай Михальченко © ИА REGNUM