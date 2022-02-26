Москва, , 18:28 — REGNUM Катера Вооруженных сил Украины вечером 25 февраля попытались атаковать корабли Черноморского флота России, которые эвакуировали сдавшихся украинских военных с острова Змеиный. Об этом 26 февраля заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя тактику роя, попытались атаковать корабли Черноморского флота», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что украинские катера атаковали, чтобы отомстить сложившим оружие военнослужащим ВСУ и обвинить Россию в гибели пленных.

«В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», — отметил Конашенков.

Он также не исключил, что беспилотные летательные аппараты США могли наводить украинские катера на корабли Черноморского флота.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили в общей сложности 821 объект военной инфраструктуры Украины.