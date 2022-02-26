Москва, 26 февраля 2022, 18:28 — REGNUM Катера Вооруженных сил Украины вечером 25 февраля попытались атаковать корабли Черноморского флота России, которые эвакуировали сдавшихся украинских военных с острова Змеиный. Об этом 26 февраля заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Он добавил, что украинские катера атаковали, чтобы отомстить сложившим оружие военнослужащим ВСУ и обвинить Россию в гибели пленных.
Он также не исключил, что беспилотные летательные аппараты США могли наводить украинские катера на корабли Черноморского флота.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили в общей сложности 821 объект военной инфраструктуры Украины.