Валенсия, Испания, , 18:25 — REGNUM 26 февраля в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» «Мальорка» в матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 потерпела поражение от «Валенсии» со счетом 0:1.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Единственный мяч в дебюте матча забил 31-летний бразильский центральный защитник Габриэл Паулиста — 0:1.

Желтые карточки: Кубо — 16, Хиль — 19, Альдерете — 23, Диакаби — 26, Мамардашвили — 42, Вальент — 71, Коста — 84, Мориба — 88, Раильо — 90+2.

Красные карточки: Гарсия — 85, Мориба — 90+2.

Бригада арбитров: Хорхе Фигуеро Васкес | Гвадалупе Поррас | Альваро Карьено Кабера | Александр Алеман.

Статистика матча («Мальорка"/ «Валенсия»)

Удары 23/8

Удары в створ ¾

Владение 67%/33%

Угловые 14/1

Нарушения 14/21

Составы команд:

«Мальорка»: Рико, Маффео (Гонсалес, 62'), Коста, Раильо, Вальент, Севилья (Абдон, 77'), Санчес (Седлар, 71'), Родригес (Кан Ин, 71'), Кубо, Анхель (Дьеду 62'), Мурики.

«Валенсия»: Мамардашвили, Паулиста, Диакаби, Альдерете, Муса (Кошта, 78'), Рачич (Гильямон, 77'), Фулькье, Солер (Джемерт, 90'), Хиль (Андре 90'), Дуро (Мориба, 58'), Гомес.

«Валенсия», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 33 очка, поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» с 26-ю очками осталась на шестнадцатой позиции.