Москва, , 18:20 — REGNUM Что касается системы международных платежей SWIFT, то наивно думать, что у России нет симметричных ответов на такие крупные решения, как отключение от SWIFT. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности», член Общественной палаты, первый заместитель председателя по развитию экономики Илья Сёмин. По его словам, эти решения несут такую же силу, как и для России это отключение.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Наивно думать, что Россия это не просчитывала, и ничего не будет в этой связи предпринимать», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в течение нескольких дней будет принято решение о том, чтобы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, 26 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.

Ранее Илья Сёмин отметил, что Центробанк и ещё с 2014 г. готовился к такому возможному сценарию и в России есть своя система внутренних переводов — участники экономической деятельности отключения не почувствуют.

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Напомним также, что отключение от SWIFT и запреты на поставку нефтепродуктов в первую очередь бьют по самим США, поскольку 60% нефти они закупают у России, и ЕС, рискующей остаться вообще без газа в случае запрета возможности его оплатить.

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