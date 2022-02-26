Варшава, , 18:15 — REGNUM Статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) как можно скорее должна получить Украина. Об этом 26 февраля сообщил президент Польши Анджей Дуда на странице в соцсети Twitter.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в ЕС, — написал Дуда. — Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Польши Анджей Дуда призвал руководство западных стран поддержать Украину поставками ещё большего количества вооружения.