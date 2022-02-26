Москва, , 18:14 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов российской территории украинскими военными в Ростовской области и Краснодарском крае. Об этом 26 февраля сообщается на сайте СКР.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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В ведомстве уточнили, что, по сообщениям в СМИ, в результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека, в Миллеровском районе Ростовской области упали выпущенные с Украины три мины.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку ракетными системами залпового огня «Град».

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