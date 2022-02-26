26 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 18:10 — REGNUM Заявление главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о том, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении Российской Федерации «в соответствии со статьёй 8 Устава» организации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 февраля в социальной сети Facebook.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«К этому давно уже шло. Вообще непонятно, снова полезли в этот Совет, при условии, что в прошлый раз выходили из него со скандалом. В том же ПАСЕ зачем-то сидели, где нас помоями поливали. Ради чего мы все эти унижения терпели?» — задаётся вопросом Lena P.

Многие пользователи не были удивлены увиденной новостью, ведь такое решение логично вытекает из решения Российской Федерации организовать военную спецоперацию на территории Украины. Тем не менее люди переживают, что Совет Европы своими действиями лишь усугубляет и без того непростое положение дел.

«Это очень плохо. Это значит, что Европа отказывается от диалога с Россией. Отсутствие дипломатии ведёт к вооружённым конфликтам», — поделился своим мнением Mikhail V.

Часть людей полагает, что с членами Совета Европы в любом случае было бессмысленно вести диалог, ведь всё, чем занимались там оппоненты России, так это бездоказательными обвинениями и угрозами в сторону нашей страны.

«Да и хорошо! А о чём можно разговаривать с сумасшедшими, неадекватными, насквозь лживыми западными политиками?! И эти заготовки для людей себя считают цивилизованными?!» — удивляется Эдуард Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что нет ничего плохого в том, что проамериканская организация исключила из своего состава Российскую Федерацию.

«Кому нужно это членство, если за Европу всё решают американцы? Сидеть и смотреть на этих клоунов, которые нас ненавидят? Пускай идут к чёрту!» — пишет Yulia S.

Голос хозяина. США, Европа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никто из Европы не выступил фактическим гарантом тех пунктов, которые были прописаны в Минских соглашениях. Сколько лет уже прошло? А ведь прекрасно все знают, действуют против своих интересов под дудочку НАТО», — указывает Ольга Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Совет теперь обязан вернуть России все деньги, которые вносила наша страна в качестве платы за участие в этой структуре.

«И взнос России верните, там приличная сумма. Ведь, как всегда, зажулите», — подозревает Татьяна С.

«Ну, тогда пусть взносы России за год возвращают обратно! А то деньги получили, а Российскую Федерацию исключили. Нечестно это получается», — считает Арина С.

Нашлись и те, кто считает, что исключение из Совета Европы лишь открывает перед Россией целое окно новых возможностей.

«И какая польза была от этого Совета?! Ну что же, раз исключили, значит, и руки развязаны!» — поделился своим мнением Efrad H.

«А что толку от их болтовни? Да и ещё плати им за это. Они работают только ради своей Европы и ради своей валюты. Вот России надо сделать красивый оборот и показать им одно место. Думать пора о себе. Хватит надеяться на этих европейских лицемеров», — пишет Александр В.

«А что такое Совет Европы? У них есть газ, нефть? Что эта организация может вообще? Нужна ли она нам вообще?» — задаётся вопросом Andrei C.

Напомним, 25 февраля агентство ANSA опубликовало информацию, согласно которой глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении Российской Федерации «в соответствии со статьёй 8 Устава» организации.