Тюмень, 26 февраля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 2340 ковидных пациентов, 187 госпитализировано с COVID-19. Об этом 26 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

За сутки на 26 февраля коронавирус выявили у 1846 тюменцев. Это на 815 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 февраля коронавирус выявили у 161 080 человек, выздоровели 109 918 пациентов, скончались 3895 (на восемь человек больше, чем днём ранее).