Манчестер, Великобритания, 26 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. 26 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Уотфорд». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэл Варан, Алекс Теллеш, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Поль Погба, Фред, Энтони Эланга, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду.

«Уотфорд»: Бен Фостер, Джереми Нгакия, Хассан Камара, Крэйг Кэткарт, Самир, Имран Луза, Том Клеверли, Мусса Сиссоко, Джошуа Кинг, Исмаила Сарр, Эммануэль Деннис.

В последний раз «МЮ» и «Уотфорд» играли между собой 20 ноября 2021 года. Тот матч завершился разгромом «красных дьяволов» со счетом 4:1, а Оле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».