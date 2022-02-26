Москва, , 17:29 — REGNUM Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу московской команды над «Химками» со счетом 3:0 в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Считаю, что сейчас непростые дни. Концентрироваться только на игре не так просто. Не просто говорить о футболе. Как проявила себя команда на поле — великолепно! Команда была одним целым. Я горд тем, как команда вышла на поле. Я люблю игроков, каждого сотрудника команды, которые проделывают такой непростой путь», — сказал Сандро Шварц.

Матч «Химки» — «Динамо» завершился крупной победой «бело-голубых» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Федор Смолов (35'), Себастьян Шиманьский (84' Константин Тюкавин) и Даниил Фомин (89' Ярослав Гладышев).

На данный момент «Динамо» с двенадцатью победами, четырьмя поражениями и 39-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.