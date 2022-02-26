Москва, , 17:21 — REGNUM Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковски подтвердил информацию о том, что национальная команда готова пойти на техническое поражение за отказ от матча полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира со сборной России.

Сборная России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Говорит ли заявление, что мы готовы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся», — цитирует Квятковского издание «Спорт-Экспресс».

Ранее президент Польского футбольного союза Цузарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказалась от проведения стыкового матча со сборной России.

24 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сборная России в матче ½ финала плей-офф отборочного турнира к ЧМ в Катаре должна была сыграть со сборной Польши.