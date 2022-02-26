Краснодар, , 17:12 — REGNUM 32-летний опорный полузащитник «Краснодара» и сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк прокомментировал решение национальной команды отказаться от матча со сборной России.

Даниэль Мискич против Гжегожа Крыховяка Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мы, футболисты польской сборной, приняли решение, что не намерены играть в стыковых мачтах с командой России. Это непростое решение, но в жизни есть более важные вещи, чем футбол. Мыслями мы с украинским народом и нашим другом по сборной Томашем Кендзерой, который вместе с семьей все еще находится в Киеве», — написал полузащитник в своем Instagram-аккаунте.

В текущем сезоне Гжегож Крыховяк принял участие в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (три — с пенальти) и одной результативной передачей.

Гжегож Крыховяк перешел в «Краснодар» 2 августа 2021 года из московского «Локомотива» за 4 миллиона евро. Текущее соглашение Крыховяка с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Матч полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Россия — Польша запланирован на 24 марта.