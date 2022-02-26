Краснодар, 26 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. 32-летний опорный полузащитник «Краснодара» и сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк прокомментировал решение национальной команды отказаться от матча со сборной России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Даниэль Мискич против Гжегожа Крыховяка

«Мы, футболисты польской сборной, приняли решение, что не намерены играть в стыковых мачтах с командой России. Это непростое решение, но в жизни есть более важные вещи, чем футбол. Мыслями мы с украинским народом и нашим другом по сборной Томашем Кендзерой, который вместе с семьей все еще находится в Киеве», — написал полузащитник в своем Instagram-аккаунте.

В текущем сезоне Гжегож Крыховяк принял участие в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (три — с пенальти) и одной результативной передачей.

Гжегож Крыховяк перешел в «Краснодар» 2 августа 2021 года из московского «Локомотива» за 4 миллиона евро. Текущее соглашение Крыховяка с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Матч полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Россия — Польша запланирован на 24 марта.