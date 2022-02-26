Ханты-Мансийск, , 17:11 — REGNUM Параолимпийцы из Югроы уже прибыли в Пекин на Параолимпиаду. Об этом сообщает официальный телеграм-канал автономного округа.

Параолимпиада

Paralymp.ru

Всего в национальную сборную России вошли семь спортсменов из ХМАО. Среди них следж-хоккеисты: Василий Варлаков, Николай Терентьев, Михаил Мячин, Илья Волков и Константин Шихов, а также сноубордисты Михаил Слинкин и Алексей Петров.

Сноубордисты выступят 6 и 7 марта в кроссе, а 11-го и 12-го в слаломе. Следж-хоккеисты 5 марта сыграют с Южной Кореей, 6-го — с Канадой, а 8-го — с США.