Челябинск, 26 февраля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Челябинск к сентябрю поступит 30 новых трамваев. Об этом пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Поставщиком выбран Усть-Катавский вагоностроительный завод. Речь идёт о низкопольном транспорте. Общая стоимость договора составит почти 1,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в город поступили десятки новых автобусов. Власти города и региона заявляли о намерении обновить общественный транспорт муниципалитета.