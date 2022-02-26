Химки, Московская область, , 17:02 — REGNUM 33-летний российский центральный полузащитник Павел Мамаев получил травму в дебютном матче за «Химки». Футболист покинул поле в конце первой половины, а в перерыве был заменен на Лоруенса Николаса.

Павел Мамаев Fckrasnodar.ru

Матч девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Химки» — «Динамо» завершился крупной победой московского клуба со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Федор Смолов, Себастьян Шиманьский и Даниил Фомин.

Мамаев перешел в «Химки» 1 января 2022 года из «Ростова» на правах свободного агента. Текущее соглашение 33-летнего футболиста с «Химками» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Мамаев принял участие в семи матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.