Тюмень, , 16:59 — REGNUM Тюменская область готова принять 1,6 тысячи эвакуированных мирных жителей Донецкой и Луганской Народных республик. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Машина с гуманитарной помощью для беженцев Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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Дата приезда эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР в Тюменскую область пока неизвестна. Формируется перечень пунктов временного размещения, проверяется их готовность к приёму людей. Все прибывающие, а это, в основном, дети, женщины и пожилые люди, будут обеспечены необходимой помощью.

Отмечается, что в регионе работают пункты сбора гуманитарной помощи во всех городах и районах области. По данным на 26 февраля, в Ростовскую область из Тюменской области направлены две партии гуманитарного груза общим весом 27 тонн.