Москва, , 16:58 — REGNUM По фактам гибели мирных жителей при обстреле украинскими силовиками в Донбассе возбуждены уголовные дела. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Эмблема СК РФ

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«Сотрудниками ГСУ СК России уже возбуждено два уголовных дела по ст. 356 Уголовного кодекса России (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ), — говорится в сообщении. — Речь идет о гибели в городе Горловке учителей школы, а также гибели мирных жителей в городе Кировске».

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные обстреляли Горловку ракетными системами залпового огня «Град».