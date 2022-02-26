Лондон, 26 февраля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. 30-летний опорный полузащитник сборной Франции по футболу Н’Голо Канте может перейти из лондонского «Челси» в «Пари Сен-Жермен». Об этом 26 февраля сообщило издание Goal.

(сс) @cfcunofficial (Chelsea Debs) London Н’Голо Канте (в синей форме)

Канте перешел в «Челси» 16 июля 2016 года из «Лестер Сити» за 35,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Соглашение Канте с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету Н’Голо Канте два забитых мяча и две результативные передачи в 22-х матчах за лондонский клуб во всех турнирах. Также опорный полузащитник получил одну желтую карточку.