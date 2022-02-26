Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM В санкт-петербургском «Зените» опровергли информацию о расторжении контракта с 32-летним украинским центральным защитником Ярославом Ракицким.

Ракицкий Ярослав Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», — сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. В остальных турнирах украинский защитник записал на свой счет 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

Ракицкий перешел в «Зенит» 28 января 2019 года из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость экс-защитника сборной Украины, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.