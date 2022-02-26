Берн, 26 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил об усилении охраны российской дипмиссии по запросу дипломатов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«В связи с поступающими угрозами в адрес сотрудников посольство России обратилось к компетентным швейцарским органам с просьбой обеспечить соответствующие меры безопасности. Швейцарские власти оперативно отреагировали на наш запрос, охрана диппредставительства была усилена», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции, ранее введенные рядом западных стран, могут стать поводом для возможности пересмотра Россией отношений с такими государствами.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Читайте также: Медведев: РФ может пересмотреть отношения со странами, где ввели санкции