Оренбург, , 16:32 — REGNUM В Оренбургской области с начала пандемии исцелились уже 146 924 пациента, перенесших COVID-19. Эти данные 26 февраля приводит оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из них 2531 был выписан за минувшие сутки. А выявили за весь период пандемии 184 359 случаев коронавирусной инфекции.

В стационарах находятся 1093 гражданина. Из них 331 в тяжёлом состоянии. Ещё 732 оренбуржца пребывают в состоянии средней тяжести. Скончались от ковида 3714 человека.