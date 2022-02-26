Париж, , 16:25 — REGNUM Посольство России в Париже после задержания российского сухогруза в Ла-Манше направит ноту протеста в МИД Франции и примет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

Сухогруз The Photographer

В посольстве отметили, что власти Франции интересовала документация судна, оказавшаяся собственностью компании PSB Leasing, которая «находится в финансовом санкционном списке США».

В настоящее время судно задержано, а решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского сухогруза в Ла-Манше. В посольстве России в Париже пояснили, что в дипмиссию поступил срочный звонок от капитана судна.