26 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 17:11 — REGNUM Известие о том, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев, спровоцировало широкий общественный резонанс. Только вот людей далеко не место его бегства заинтересовало, а сам факт расхождения слов и дел украинского лидера. Не обошлось и без исторических параллелей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Покинул в женском платье, как Керенский?» — иронизирует З.

«Львов тоже не спасет от справедливого наказания! Беги, Зеля, беги дальше — глаза от страха велики!» — предлагает в телеграм-чате ИА REGNUM читатель Александр.

«А Вервольф не пробовал занять?!? Чтоб уж фюрером себя ощутить натуральнее…» — иронизирует О. С.

Нина Савельева написала более прямолинейный комментарий:

«Зеля вали — чем быстрее, тем лучше! Тебе уже не спасти свою ж…».

«Кто бы сомневался, что оно рванет так, что аж пятки будут влипать в пятую точку» — соглашается Таисья.

«Беги Форест, беги», — развивает тему Владимир.

«А смысл бежать? Наши и дотуда доберутся. Если надо, они и всю Украину пройдут», — рассуждает К.

«Зачем Зеленский вообще пошёл в политику?» — спрашивает Игорь.

«Западную Украину не жалко от слова совсем. Надо ли говорить, что восточный украинец боялся раньше ходить ночью на западе Украины. Русских там всегда резали втихаря. Там люди злые и с большими проблемами в башке, бандеровцы», — поделился мнением Илья.

«Красава — солдат живых похоронил. Сам свалил. А как же его народ, за который он так кричит?» — спрашивает Наталья.

Пустое кресло Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А как же трогательное обещание украинскому народу — остаться в Киеве и защищать страну с кучкой мордоворотов за спиной?» — напоминает Антон Мур.

«Как можно называть президентом того, чья армия прикрывается своими же согражданами», — спрашивает Наталья Стрекаловская.

«Из Львова тоже вскорости драпанёт! А вообще, позор такому главе государства — в трудную минуту оставлять столицу. Капитан последним должен покидать судно, терпящее бедствие. Вот Сталин в Москве был в 1941 году, хотя немцы у стен стояли. Достойный пример!» — считает Александр К.

Показательно мнение комментатора на сайте «Комсомольской правды»:

«Обстрелы жилых кварталов — это фашистские приемы, поэтому никакой пощады нацикам и их инструкторам! Отслеживать местонахождение руководителей, командных пунктов нацистской хунты и уничтожать точечными ударами. Глава МИД Лавров абсолютно прав: «комик» постоянно врет, хочет выиграть время, надеясь на помощь «шавок» вроде «Бухарестской группы», «пятой колонны» внутри России и «коллективного Запада с США» — это настоящий «шкурник» — кровопийца украинского народа.

Его надо поймать и судить показательно за его деяния против людей. Начатое правильное дело по защите населения ДНР, ЛНР и всего украинского народа надо довести до конца быстро и решительно! Нельзя говорить, как Песков, что каждый может иметь свою точку зрения, — это может привести к шатаниям и разброду. Спорь в мирное время, в военное — единый кулак.

Как сказал Путин — это вынужденная мера в ответ на распоясавшихся Запад и хунту в Киеве. Нам больно даже за гибель украинских солдат, оболваненных бандеровскими нацистами, ибо они из нашего братского народа. Дело России правое, бандеровские нацики будут уничтожены, мир придет на землю братской Украины!» — считает Бронзин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Верховной рады, которых для встречи с главой государства пригласили во Львов.

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