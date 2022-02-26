Москва, , 16:19 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели 26 февраля телефонные переговоры, к ходе которых обсудили последние события на Украине. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД республики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Mid.ru

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«Чавушоглу заявил, что дальнейшее обострение военной напряженности никому не поможет, — сказали в турецком внешнеполитическом ведомстве. — Он призвал прекратить военные операции».

По данным источника, глава МИД Турции также подтвердил о готовности Анкары, в случае необходимости, провести переговоры между Москвой и Киевом.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля военные России приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженных сил страны Владимира Путина.