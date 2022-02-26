Москва, 26 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли небо для самолёта, где находилась делегация российских парламентариев после визита на Кубу и в Никарагуа.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Вчера вечером вернулись в Москву после официального визита на Кубу и в Никарагуа. Маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать наш борт. Случилось это, когда должны были зайти в воздушное пространство Швеции. Командир принял решение облетать зону запрета, уходя на север», — отметил Володин в телеграм-канале.

«Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолёт», — продолжил он.

К произошедшей ситуации все, кто был на борту, отнеслись с пониманием, добавил парламентарий.

«В таких реалиях живём давно. С 2014 года нахожусь под самыми разными санкциями многих стран: от США до Австралии. Недвижимости и счетов за границей не было и нет», — добавил Володин.

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