Нижний Новгород, , 16:15 — REGNUM 26 февраля «Нижний Новгород» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Уралом» из Екатеринбурга. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Единственный мяч на 78-й минуте встречи забил 28-летний российский центральный полузащитник Николай Калинский ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0.

Красные карточки: Кирилл Колесниченко (55'), Лео Гогличидзе (77'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Статистика матча («Нижний Новгород"/ «Урал»)

Удары 12/5

Удары в створ 7/2

Владение 57%/43%

Угловые 6/3

Нарушения 12/21

Составы команд:

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Гоцук, Ткачук, Ларсен, Каккоев (Ингбун, 74'), Козлов (Юлдашев, 18'), Калинский, Стоцкий, Эннин (Карасев, 90'), Милсон.

«Урал»: Помазун, Кузьмичев, Мамин, Герасимов, Гогличидзе, Егорычев (Железнов, 87'), Аугустыняк, Мишкич (Подберезкин, 87'), Колесниченко, Бикфалви (Магомадов, 82'), Гаджимуратов (Евсеев, 72').