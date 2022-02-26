Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 1069 человек. Об этом информирует оперштаб.

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Общее число выздоровевших достигло 215 574 граждан. А выявили с начала пандемии 341 037 случаев заражения коронавирусом.

Состояние 671 госпитализированного медики называют тяжёлым. Ещё 4613 пациентов находятся в стационарах в состоянии средней тяжести.