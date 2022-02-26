Новосибирск, , 16:11 — REGNUM В Новосибирской области суд изменил меру пресечения бывшему руководителю территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Михаилу Чуманову. Об этом сообщил Железнодорожный суд Новосибирска.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По ходатайству следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Доготарь Л.Н. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чуманова М.В.», — говорится на сайте суда.

Напомним, что в конце 2020 года Михаил Чуманов вместе с братом Игорем Л. и представителями двух коммерческих компаний задержали по подозрению в коррупции.

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