Новосибирск, 26 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области суд изменил меру пресечения бывшему руководителю территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Михаилу Чуманову. Об этом сообщил Железнодорожный суд Новосибирска.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«По ходатайству следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Доготарь Л.Н. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чуманова М.В.», — говорится на сайте суда.

Напомним, что в конце 2020 года Михаил Чуманов вместе с братом Игорем Л. и представителями двух коммерческих компаний задержали по подозрению в коррупции.

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